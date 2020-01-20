Роналду — единственный игрок, забивший не менее 15 голов в 14 последних сезонах топ-лиг

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился дублем в матче 20-го тура итальянской Серии А с «Пармой», который прошёл на стадионе «Альянц» в Турине и завершился со счётом 2:1 в пользу бьянконери.
Как сообщает Opta в «Твиттере», 34-летний португалец стал единственным футболистом, забившим не менее 15 голов в 14 последних сезонах среди тех, кто выступает в пяти ведущих европейских чемпионатах (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция). Криштиану неизменно достигал этой отметки начиная с кампании-2006/2007, когда ещё играл за «Манчестер Юнайтед». С того сезона он записал на свой счёт 414 мячей в национальных первенствах.
В нынешнем сезоне Роналду отличился в Серии А 16 раз (5 – с пенальти), проведя 17 матчей. Также в его активе 2 результативные передачи.
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