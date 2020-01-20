Ракицкий оценил свой первый год в «Зените»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий подвёл итоги первого года в петербургском клубе, а также высказался о персональной кричалке от болельщиков сине-бело-голубых.
«Как бы оценил первый год в «Зените»? Счастливый для меня. Обрёл шикарный стадион, шикарную команду, обалденный город, потрясающих болельщиков. Горжусь их поддержкой.
Что касается кричалки «Ракицкий, гол!», честно, они когда кричат, я не могу забить. Меня это смущает. Пусть лучше кричат: «Зенит», гол!». Это приятно настолько, что я начинаю перевозбуждаться. Это класс, круто, такого никогда со мной не было, но это сбивает», — приводит слова Ракицкого пресс-служба «Зенита».
Ракицкий перешёл в «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры. Трансфер 30-летнего украинца обошёлся сине-бело-голубым в € 10 млн.
- 20 января 2020
-
13:59
-
13:57
-
13:25
-
13:23
-
13:07
-
13:05
-
13:04
-
12:36
-
12:33
-
12:28
-
12:10
-
12:01
-
11:43
-
11:23
-
11:16
-
10:57
-
10:54
-
10:35
-
10:33
-
10:04
-
09:55
-
09:42
-
09:31
-
09:22
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:54
-
08:00
-
07:00
-
05:24
-
04:22
-
03:40
-
02:47
-
02:32