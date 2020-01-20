Ракицкий оценил свой первый год в «Зените»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий подвёл итоги первого года в петербургском клубе, а также высказался о персональной кричалке от болельщиков сине-бело-голубых.



«Как бы оценил первый год в «Зените»? Счастливый для меня. Обрёл шикарный стадион, шикарную команду, обалденный город, потрясающих болельщиков. Горжусь их поддержкой.



Что касается кричалки «Ракицкий, гол!», честно, они когда кричат, я не могу забить. Меня это смущает. Пусть лучше кричат: «Зенит», гол!». Это приятно настолько, что я начинаю перевозбуждаться. Это класс, круто, такого никогда со мной не было, но это сбивает», — приводит слова Ракицкого пресс-служба «Зенита».



Ракицкий перешёл в «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры. Трансфер 30-летнего украинца обошёлся сине-бело-голубым в € 10 млн.

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