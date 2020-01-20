Роналду и Дибала случайно поцеловались, празднуя гол «Ювентуса». Фото

Футболисты туринского «Ювентуса» попали в курьёзную ситуацию во время матча 20-го тура итальянской Серии А с «Пармой», который прошёл в Турине.
На 58-й минуте, когда счёт был 1:1, нападающий бьянконери Криштиану Роналду вывел свою команду вперёд после передачи форварда Пауло Дибалы. Португалец и аргентинец в обнимку побежали праздновать взятие ворот и, поворачиваясь друг к другу, случайно поцеловались. Момент попал на камеру одного из болельщиков и стал популярным в социальных сетях.
Фото: Социальные сети
Матч «Ювентуса» с «Пармой» завершился победой хозяев со счётом 2:1. Авторами обоих голов туринцев стал Роналду.
«Ювентус», набрав 51 очко, занимает первое место в турнирной таблице Серии А. В следующем туре бьянконери на выезде сыграют с «Наполи». Матч состоится 26 января.
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