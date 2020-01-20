Милнер — об Алисоне: что круче – пас на 60 метров или 50 метров скольжения на коленях?

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал голевую передачу голкипера Алисона Бекера на Мохамеда Салаха в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:0), а затем совместное празднование футболистами взятия ворот.
«Что круче – пас на 60 метров или 50 метров скольжения на коленях?» — написал Милнер в своём «твиттере».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Алисон отдал результативную передачу в компенсированное время. В результате голевой комбинации счёт стал 2:0 и окончательно снял вопрос о победителе в матче.
В нынешнем сезоне 27-летний Алисон принял участие в 14 матчах английской Премьер-лиги (все — в основном составе), в которых пропустил шесть голов, отдал одну результативную передачу, а также получил одну красную карточку.
«Ливерпуль», набрав 64 очка, лидирует в турнирной таблице АПЛ.
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