Экс-форвард «Краснодара» стал игроком турецкого клуба

Турецкий клуб «Касымпаша» на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с ивуарийским нападающим Жераром Гоу. Контракт 31-летнего футболиста заключён по схеме 1,5 года плюс 2 года.
Фото: Официальный сайт клуба «Касымпаша»
Последним клубом Гоу был «Бэйцзин Энтерпрайзес», за который он выступал с 2018 года. В России ивуарийский форвард известен по выступлениям за «Краснодар». В июле 2013 года он заключил трёхлетний контракт с краснодарским клубом, в составе которого сыграл шесть матчей и забил один гол. Позже Гоу перебрался в чемпионат Казахстана, где защищал цвета «Кайрата».
Клуб «Касымпаша» набрал в 18 матчах 15 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Лидером соревнований на данный момент является «Сивасспор».
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