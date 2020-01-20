«Лион» нашёл замену травмированному Депаю
Французский «Лион» арендовал камерунского форварда «Вильярреала» Карла Токо Экамби за € 4 млн. Арендное соглашение рассчитано до лета 2020 года. По окончании срока аренды «Лион» будет иметь право первоочередного выкупа трансфера форварда.
Фотографию можно увидеть в «твиттере» «Лиона».
Экамби перешёл в «Вильярреал» летом 2018 года из «Анже». Сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне 27-летний камерунский форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Испании (в 11 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей, а также отдал две результативные передачи.
Напомним, некоторое время назад «Лион» потерял на длительный срок нидерландского форварда Мемфиса Депая, выбывшего из строя из-за травмы.
Депай может пропустить Евро-2020 из-за разрыва передней крестообразной связки
Читайте также
- 21 января 2020
-
00:40
-
00:37
-
00:29
- 20 января 2020
-
23:55
-
23:54
-
23:36
-
23:30
-
23:15
-
22:56
-
22:48
-
22:36
-
22:20
-
22:16
-
21:58
-
21:50
-
21:20
-
21:13
-
20:58
-
20:50
-
20:33
-
20:18
-
20:14
-
20:03
-
19:50
-
19:40
-
19:32
-
19:24
-
19:13
-
19:02
-
18:55
-
18:50
-
18:31
-
18:30
-
18:08
-
17:53
Партнерский контент