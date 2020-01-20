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«Лион» нашёл замену травмированному Депаю

«Лион» нашёл замену травмированному Депаю
Футбол / Франция 0

Французский «Лион» арендовал камерунского форварда «Вильярреала» Карла Токо Экамби за € 4 млн. Арендное соглашение рассчитано до лета 2020 года. По окончании срока аренды «Лион» будет иметь право первоочередного выкупа трансфера форварда.

Фотографию можно увидеть в «твиттере» «Лиона».

Экамби перешёл в «Вильярреал» летом 2018 года из «Анже». Сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне 27-летний камерунский форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Испании (в 11 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей, а также отдал две результативные передачи.

Напомним, некоторое время назад «Лион» потерял на длительный срок нидерландского форварда Мемфиса Депая, выбывшего из строя из-за травмы.

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