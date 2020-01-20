Инсинье обратился к юному фанату «Наполи», который расплакался из-за поражения команды
Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье принёс извинения юному болельщику по имени Марио, который расплакался из-за поражения неаполитанского клуба в матче 20-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (0:2).
«Привет, Марио! Мне жаль, что такой результат заставил тебя плакать. Мы обещаем тебе, что проведём отличный сезон и ты снова будешь улыбаться. Мы ждём тебя на стадионе», — приводит слова Инсинье Football Italia со ссылкой на «инстаграм» футболиста.
«Наполи» проиграл четыре матча из последних пяти в чемпионате Италии и, набрав в 20 матчах 24 очка, занимает в данный момент 11-е место в турнирной таблице. В следующем туре неаполитанский клуб на своём поле встретится с туринским «Ювентусом». Матч состоится 26 января.
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