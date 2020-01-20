Французский защитник Лукас Эрнандес вернулся к тренировкам в общей группе «Баварии», сообщает пресс-служба мюнхенской команды.
Видео можно посмотреть на странице «Баварии» в «Твиттере».
Напомним, Эрнандес получил травму в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (3:2), который прошёл в октябре 2019 года. Позже у французского игрока был диагностирован частичный разрыв связки правой лодыжки.
Эрнандес перешёл в «Баварию» минувшим летом из мадридского «Атлетико» за € 80 млн. В нынешнем сезоне Лукас принял участие в шести матчах немецкой Бундеслиги, в которых получил две жёлтые карточки. В Лиге чемпионов защитник провёл две встречи.
«Бавария» набрала 36 очков в 18 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.
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