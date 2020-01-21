«Астон Вилла» подписала первого танзанийца в истории АПЛ
«Астон Вилла» объявила о переходе танзанийского нападающего бельгийского «Генка» Мбваны Саматы.
Сумма трансфера составила € 11,7 млн. Футболист подписал с английским клубом контракт, который будет действовать до лета 2024 года. Самата стал первым танзанийским футболистом в истории английской Премьер-лиги.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Астон Виллы».
Самата перешёл в «Генк» в январе 2016 года из «Мазембе» за € 800 тыс. В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 20 матчах чемпионата Бельгии (17 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, а также получил одну жёлтую карточку.
«Астон Вилла», набрав 22 очка в 23 матчах, находится в зоне вылета и занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ.
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