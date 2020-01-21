Дортмундская «Боруссия» заинтересовалась Эмре Джаном. Переход может состояться зимой

Полузащитник туринского «Ювентуса» Эмре Джан попал в сферу интересов очередного европейского клуба.
Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», очередным претендентом на 26-летнего немца турецкого происхождения стала дортмундская «Боруссия». Переход может состояться уже в это зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что в услугах Джана заинтересованы «Милан», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Пари Сен-Жермен». При этом появлялась информация, что три последних клуба могут заполучить хавбека в результате сделки по обмену игроками.
Джан стал игроком «Ювентуса» летом 2018 года. К туринскому клубу немец присоединился из «Ливерпуля» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 8 матчах итальянской Серии А, не отметившись результативными действиями и получив 2 жёлтые карточки.
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