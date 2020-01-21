Селихов и Ларссон не занимаются в общей группе «Спартака», Джикия работает с ограничениями

«Спартак» продолжает проводить тренировочный сбор в Объединённых Арабских Эмиратах.

Клуб проводит утреннюю тренировку в Абу-Даби. В занятии участвуют все игроки, прибывшие на сбор, за исключением голкипера Александра Селихова и форварда Джордана Ларссона. Вратарь продолжает восстанавливаться после травмы, тогда как нападающий после повреждения работает в комбинированном режиме: зал — поле. Защитник команды Георгий Джикия работает с некоторыми ограничениями.

Тренировка «Спартака» продлилась всего 40 минут и была полностью посвящена физической подготовке. Администраторы даже мячи не выносили на поле. После короткой разминки игроки занимались беговой работой, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Московскому клубу предстоит принять участие в товарищеском турнире в Катаре, который пройдёт с 1 по 9 февраля и впервые станет международным. В соревнованиях примут участие «Ростов», «Локомотив» и белградский «Партизан».



«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка в 19 турах.