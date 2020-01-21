Гвардиола призвал отказаться от проведения Кубка английской лиги
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что большое количество матчей в сезоне провоцирует травмы игроков и негативно сказывается на командах.
«Чтобы расписание стало менее насыщенным, нужно убрать Кубок английской лиги. В таком случае будет меньше матчей и меньше соревнований. А это значит меньше количества и больше качества. Люди могут какое-то время прожить и без футбола. Иначе это уже слишком.
Из-за большого количества матчей игроки получают травмы. И я не удивлён. Мне очень жаль Кейна и Рашфорда. Футбольные власти должны подумать над этим. На это сетуют и тренеры, но руководству все равно. Мы играем с разницей в пару дней всё снова и снова. Игроки страдают от такого расписания», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.
Гвардиола: «Ливерпуль» — необыкновенная команда, но я думаю лишь о «Манчестер Сити»
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