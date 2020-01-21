Джано расторг контракт со «Спартаком»
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Джано Ананидзе расторг контракт с московским «Спартаком».
Ранее турецкие СМИ сообщали, что красно-белые согласились отпустить 27-летнего футболиста в «Денизлиспор» на правах аренды. Генеральный директор московского клуба Томас Цорн заявлял, что хавбек выразил желание покинуть команду.
Джано защищал цвета «Спартака» с 2009 года. За время в клубе он дважды уходил в аренду – в «Ростов» в сезоне-2013/2014 и в «Крылья Советов» во второй половине прошлого сезона. В нынешней кампании грузинский игрок принял участие в 6 матчах Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями.
После 19 туров «Спартак», набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Главные задачи на зиму-2020. «Спартак»
Красно-белые при Тедеско могут измениться за зиму сильнее, чем кто-либо ещё. Только не совсем понятно, в какую сторону.
Читайте также
- 21 января 2020
-
11:16
-
11:14
-
10:57Джано расторг контракт со «Спартаком» Эксклюзив
-
10:37
-
10:29
-
10:21
-
10:20
-
10:11
-
10:11
-
10:03Кокорин проведёт остаток сезона в «Сочи» Эксклюзив
-
09:51
-
09:51
-
09:31
-
09:31
-
08:54
-
08:33
-
08:00
-
07:46
-
05:34
-
04:53
-
03:09
-
02:36
-
02:21
-
00:53
-
00:49
-
00:40
-
00:37
-
00:29
- 20 января 2020
-
23:55
-
23:54
-
23:36
-
23:30
-
23:15
-
22:56
-
22:48
Партнерский контент