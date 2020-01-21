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Джано расторг контракт со «Спартаком»

Джано расторг контракт со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Джано Ананидзе расторг контракт с московским «Спартаком».

Ранее турецкие СМИ сообщали, что красно-белые согласились отпустить 27-летнего футболиста в «Денизлиспор» на правах аренды. Генеральный директор московского клуба Томас Цорн заявлял, что хавбек выразил желание покинуть команду.

Джано защищал цвета «Спартака» с 2009 года. За время в клубе он дважды уходил в аренду – в «Ростов» в сезоне-2013/2014 и в «Крылья Советов» во второй половине прошлого сезона. В нынешней кампании грузинский игрок принял участие в 6 матчах Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями.

После 19 туров «Спартак», набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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