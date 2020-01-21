Джано расторг контракт со «Спартаком»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Джано Ананидзе расторг контракт с московским «Спартаком».



Ранее турецкие СМИ сообщали, что красно-белые согласились отпустить 27-летнего футболиста в «Денизлиспор» на правах аренды. Генеральный директор московского клуба Томас Цорн заявлял, что хавбек выразил желание покинуть команду.



Джано защищал цвета «Спартака» с 2009 года. За время в клубе он дважды уходил в аренду – в «Ростов» в сезоне-2013/2014 и в «Крылья Советов» во второй половине прошлого сезона. В нынешней кампании грузинский игрок принял участие в 6 матчах Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями.



После 19 туров «Спартак», набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.



Главные задачи на зиму-2020. «Спартак» Красно-белые при Тедеско могут измениться за зиму сильнее, чем кто-либо ещё. Только не совсем понятно, в какую сторону.