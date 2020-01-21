Что творится с топ-клубами АПЛ? Разбор 23-го тура

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста журналистов Кирилла Хаита и Григория Телингатера. Обсуждаем 23-й тур АПЛ. Гол ван Дейка: кто его держал и почему? Как «МЮ» обойтись без Рашфорда? Поражение «Челси», ничья Гвардиолы и другие важные моменты тура.
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В этом выпуске:
1.10 – ой! Ван Дейка (191 сантиметр) на угловом держит Уильямс (171 сантиметр). Почему?
7.35 – тренером «Ливерпуля» мог бы стать Джеймс Кэмерон.
9.10 – судья ошибся – де Хеа психанул.
10.34 – как оценивать игру «МЮ».
17.18 – есть ли жизнь у «МЮ» без Рашфорда.
21.53 – «Челси» такой «Челси».
27.42 – Виллиан шикарен, но делает что-то не то.
33.04 – «Арсенал» должен был легко побеждать.
39.00 – Гриша недоволен одним игроком «Арсенала».
43.25 – что творится с топ-клубами АПЛ (+ лекция о доходах).
49.32 – Кирилл возмущается правилами футбола.
58.00 – Гвардиола играет в навесы. Ищем причины.
1:05.49 – сравниваем «Тоттенхэм» и «Лестер». Ну, просто так получилось.
1:13.48 – главный камбэк тура (да, говорим про «Вулверхэмптон»).
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10:03Кокорин проведёт остаток сезона в «Сочи» Эксклюзив
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