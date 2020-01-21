«Оренбург» проиграл болгарской «Славии» в товарищеском матче

В товарищеском матче на сборе в Турции «Оренбург» встречался с болгарской «Славией». Игра прошла на поле отеля «Глория» в Белеке и завершилась победой команды из Софии со счётом 3:2.
Автором первого гола в составе «Оренбурга» стал защитник Георгий Зотов, отправивший мяч в ворота «Славии» на 75-й минуте. В концовке встречи, на 90-й минуте, полузащитник Артём Кулишев забил второй гол за «Оренбург».
Напомним, в настоящее время «Оренбург» проводит первый зимний сбор. Команда Константина Емельянова работает в турецком Белеке. В рамках сбора «Оренбургу» предстоит провести ещё один товарищеский матч.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Оренбург» занимает 14-е место. В 18 матчах команда набрала 19 очков. Отрыв от «Крыльев Советов», которые находятся в зоне вылета, составляет всего одно очко.
- 21 января 2020
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