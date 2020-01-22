«Динамо» намерено расстаться с Жоаозиньо и Кардозу

Как стало известно «Чемпионату», «Динамо» намерено попрощаться с полузащитниками Жоаозиньо и Мигелом Кардозу.



Жоаозиньо перешёл в «Динамо» из «Краснодара» в 2018 году. В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги и сделал 2 результативные передачи. Кардозу также играет за московский клуб с 2018 года. В текущем сезоне португалец выступил в 6 матчах чемпионата России и забил 1 гол.



Московское «Динамо» набрало 24 очка в 19 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах. Первый матч после перерыва в чемпионате России «Динамо» проведёт 29 февраля с московским «Спартаком».