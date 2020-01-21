Суарес приступил к восстановлению после операции на колене

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес приступил к восстановлению после операции на травмированном колене. Ранее сообщалось, что уругвайский футболист пропустит около четырёх месяцев.

«Начинаем восстановление и стремимся вернуться», — написал Суарес.

Фото можно посмотреть на странице Луиса Суареса в «Твиттере».



В нынешнем сезоне 32-летний Суарес принял участие в 17 матчах чемпионата Испании (в 15 — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей (одного — с пенальти), а также отдал 7 результативных передач. Контракт уругвайского футболиста с каталонским клубом действует до лета 2021 года.



«Барселона», набрав 43 очка, лидирует в турнирной таблице испанской Примеры. В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы встретятся с «Наполи».