Суарес приступил к восстановлению после операции на колене
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес приступил к восстановлению после операции на травмированном колене. Ранее сообщалось, что уругвайский футболист пропустит около четырёх месяцев.
«Начинаем восстановление и стремимся вернуться», — написал Суарес.
Фото можно посмотреть на странице Луиса Суареса в «Твиттере».
В нынешнем сезоне 32-летний Суарес принял участие в 17 матчах чемпионата Испании (в 15 — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей (одного — с пенальти), а также отдал 7 результативных передач. Контракт уругвайского футболиста с каталонским клубом действует до лета 2021 года.
«Барселона», набрав 43 очка, лидирует в турнирной таблице испанской Примеры. В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы встретятся с «Наполи».
Суарес перенёс операцию и пропустит около четырёх месяцев
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