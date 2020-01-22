Бельерин — о голе в матче с «Челси»: я уже забивал левой, такое бывает

Испанский защитник «Арсенала» Эктор Бельерин прокомментировал результат матча своей команды против «Челси» в 24-м туре английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:2, именно гол Бельерина спас «Арсенал» от поражения.

«Было очень тяжело, так как мы играли в меньшинстве. Но благодаря командной работе получилось всё исправить. Габриэль Мартинелли спокойно и уверенно реализовал свой момент, для этого мы и тренируемся каждый день. Что касается моего гола, я уже забивал левой, такое бывает. Я рад, эта ничья — больше, чем ничья», — приводит слова Бельерина BBC.

После 24 туров «Арсенал» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с тридцатью очками, «Челси» идёт на четвертом месте.