Бельерин — о голе в матче с «Челси»: я уже забивал левой, такое бывает
Испанский защитник «Арсенала» Эктор Бельерин прокомментировал результат матча своей команды против «Челси» в 24-м туре английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:2, именно гол Бельерина спас «Арсенал» от поражения.
«Было очень тяжело, так как мы играли в меньшинстве. Но благодаря командной работе получилось всё исправить. Габриэль Мартинелли спокойно и уверенно реализовал свой момент, для этого мы и тренируемся каждый день. Что касается моего гола, я уже забивал левой, такое бывает. Я рад, эта ничья — больше, чем ничья», — приводит слова Бельерина BBC.
После 24 туров «Арсенал» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с тридцатью очками, «Челси» идёт на четвертом месте.
Бельерин спасает «Арсенал» от поражения в матче с «Челси». Видео
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