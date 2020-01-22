«Армавир» подписал темнокожего уроженца Украины

Конголезский защитник датского «Вайле» Владис-Эммерсон Иллой-Айет перешёл в «Армавир», сообщается в «инстаграме» российского клуба.

Армавирцы арендовали футболиста до окончания сезона-2019/2020.

24-летний Иллой-Айет родился в Одессе в семье конголезца. Имеет украинское гражданство. В «Вайле» он перешёл летом 2018 года из донецкого «Олимпика». Сумма трансфера составила € 265 тыс. В нынешнем сезоне принял участие в одном матче чемпионата Дании. Также в своей карьере он выступал за «Черноморец», «Карпаты», «Ниву» и R&F (Гонконг). Играл за юношеские сборные Украины, но теперь выступает за национальную команду Республики Конго, за которую провёл один матч.

«Армавир», набрав 27 очков в 25 матчах, занимает 13-е место в турнирной таблице ФНЛ.