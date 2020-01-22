Месси, Пике и Бускетс не сыграют в Кубке Испании с «Ивисой»

Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Кике Сетьеном огласил список игроков, которые попали в заявку на матч 1/16 финала Кубка Испании с «Ивисой».

Матч пропустят защитник Жерар Пике, полузащитник Серхио Бускетс и нападающий Лионель Месси.

Полностью заявка «Барселоны» выглядит так.

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето.



Защитники: Нелсон Семеду, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самуэль Юмтити, Хуниор Фирпо, Хуан Брандарис.



Полузащитники: Иван Ракитич, Артур Мело, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Рики Пуч.



Нападающие: Антуан Гризманн, Карлес Перес, Абель Руис, Ансумане Фати.



Матч «Ибица» — «Барселона» состоится сегодня, 22 января. Начало встречи — в 21:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Кан Миссес» в Ивисе.