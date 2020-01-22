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«Бавария» объявила об аренде защитника «Реала» Одриосолы

«Бавария» объявила об аренде защитника «Реала» Одриосолы
Футбол / Германия 0

Защитник «Реала» Альваро Одриосола перешёл в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды до конца сезона.

«После переговоров внутри команды мы решили удовлетворить просьбу нашего главного тренера Ханса-Дитера Флика об укреплении защитной линии и приняли решение приобрести Альваро Одриосолу. Мы очень рады этому и благодарим руководство «Реала» за очень дружеские и партнёрские отношения и удачные переговоры», — приводит слова председателя правления «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге официальный сайт немецкого клуба.

Альваро Одриосола принял участие в четырёх матчах чемпионата в текущем сезоне. Игрок не забил ни одного гола и стал автором одной результативной передачи.

«Бавария» располагается на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 36 очков в 18 турах.

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