Дуглас Коста может перейти в «Баварию» зимой
Нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает Bild.
По информации источника, мюнхенская «Бавария» из-за травм вингера Сержа Гнабри и форварда Кингсли Комана намерена усилить линию нападения. Бразилец, в свою очередь, недоволен количеством игровой практики в итальянском клубе и может покинуть команду в нынешнее трансферное окно. Сообщается, что клубы могут договориться об аренде футболиста.
Дуглас Коста принял участие в 10 матчах чемпионата Италии за «Ювентус» в этом сезоне. Бразильский форвард не забил ни одного гола и стал автором трёх результативных передач.
Футболист выступал за «Баварию» с 2015 по 2017 год и дважды становился обладателем титула чемпиона Германии.
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