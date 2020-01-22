Дуглас Коста может перейти в «Баварию» зимой

Нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает Bild.



По информации источника, мюнхенская «Бавария» из-за травм вингера Сержа Гнабри и форварда Кингсли Комана намерена усилить линию нападения. Бразилец, в свою очередь, недоволен количеством игровой практики в итальянском клубе и может покинуть команду в нынешнее трансферное окно. Сообщается, что клубы могут договориться об аренде футболиста.

Дуглас Коста принял участие в 10 матчах чемпионата Италии за «Ювентус» в этом сезоне. Бразильский форвард не забил ни одного гола и стал автором трёх результативных передач.

Футболист выступал за «Баварию» с 2015 по 2017 год и дважды становился обладателем титула чемпиона Германии.