Слуцкий — о новичке «Рубина» Йевтиче: а вы Месси ждали?

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал приобретение клубом швейцарского полузащитника познаньского «Леха» Дарко Йевтича.

Российский специалист ответил в «инстаграме» казанского клуба на один комментарий болельщика, который назвал футболиста «ноунеймом». Слуцкий написал: «А вы Месси ждали?»

Йевтич перешёл в «Лех» в январе 2015 года из «Базеля». Сумма трансфера составила € 350 тыс. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 19 матчах чемпионата Польши (16 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей (один — с пенальти), а также получил одну жёлтую карточку. Ранее он также играл за «Ваккер». Сыграл 10 матчей за молодёжную сборную Швейцарии U21 и забил пять голов.