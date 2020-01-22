Слуцкий — о новичке «Рубина» Йевтиче: а вы Месси ждали?
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал приобретение клубом швейцарского полузащитника познаньского «Леха» Дарко Йевтича.
Российский специалист ответил в «инстаграме» казанского клуба на один комментарий болельщика, который назвал футболиста «ноунеймом». Слуцкий написал: «А вы Месси ждали?»
Йевтич перешёл в «Лех» в январе 2015 года из «Базеля». Сумма трансфера составила € 350 тыс. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 19 матчах чемпионата Польши (16 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей (один — с пенальти), а также получил одну жёлтую карточку. Ранее он также играл за «Ваккер». Сыграл 10 матчей за молодёжную сборную Швейцарии U21 и забил пять голов.
«Рубин» объявил о переходе швейцарского хавбека Йевтича
Читайте также
- 22 января 2020
-
16:17
-
15:52
-
15:51
-
15:25
-
15:18
-
15:17
-
15:00
-
14:58
-
14:51
-
14:30
-
14:18
-
13:48
-
13:46
-
13:44
-
13:30
-
13:13
-
13:11
-
12:54
-
12:42
-
12:33
-
12:25
-
12:10
-
11:54
-
11:51
-
11:40
-
11:24
-
11:09
-
10:48
-
10:42
-
10:40
-
10:30
-
10:26
-
10:18
-
10:08
-
09:53
Партнерский контент