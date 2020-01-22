Сёмин: это присуще «Локо» — вложить много труда, чтобы забить, а потом легко пропустить

Главный тренер «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал выступление команды в товарищеском матче с румынским «Стяуа» (3:3).



«Это присуще нам — вложить много труда для того, чтобы забить, а потом легко пропустить. Вот над этим мы должны работать, и нам нужно быть более сконцентрированными в обороне. Проблемы игры в обороне у всей команды есть. У нас была тяжёлая работа, после работы игра. Похвалить нужно всех, потому что выдержали готовность. Готовность у «Стяуа» явно лучше, они уже играют 2 февраля», — сказал Сёмин в интервью клубной пресс-службе.



Первый тренировочный сбор «железнодорожников» продлится до 27 января. На сборе в Испании московский «Локомотив» проведёт ещё два контрольных матча: 23 января «железнодорожники» сыграют с хорватским «Осиеком», 26-го — с корейским «Чонбуком».

«Локомотив» сыграл вничью с румынским «Стяуа» в товарищеском матче