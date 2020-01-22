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Влашич — о Шкурине: за несколько дней увидели, что это очень хороший нападающий

Влашич — о Шкурине: за несколько дней увидели, что это очень хороший нападающий
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о новичке команды — Илье Шкурине.

«Видно, что это большой нападающий, сильный, мощный, быстрый. Он с нами всего неделю, но уже просматриваются его лучшие качества, такие как мощь, скорость, хороший удар. Дальнейшее зависит от того, как быстро он будет развиваться и прогрессировать. Нужно принять тот факт, что пришёл новый человек, из другой лиги, другой команды, здесь для него всё новое, всё по-другому. Ему нужно адаптироваться, познакомиться с ребятами, привыкнуть к уровню нагрузок и требований. Он пока не вышел на свой максимум, но несмотря на это, за несколько дней мы все увидели, что он действительно очень хороший нападающий, обладает всем необходимым арсеналом. Мы прекрасно понимаем: это только начало, и он будет дальше прогрессировать. Поможем ему в этом», — цитирует Влашича Bobsoccer.

Влашич описал себя в трёх словах
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