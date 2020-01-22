Алли открыл счёт в матче с «Норвичем» после передачи Орье
В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Норвич Сити» хозяева открыли счёт. Автором забитого мяча стал полузащитник «шпор» Деле Алли.
Серж Орье прострелил низом с правого фланга атаки во вратарскую, где Алли оторвался от защитника и ударом в касание поразил ворота Тима Крула.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В первой части сезона «Тоттенхэм Хотспур» встречался с «Норвич Сити» в 20-м туре английской Премьер-лиги. Матч в Норидже завершился ничьей со счётом 2:2. «Тоттенхэм Хотспур» набрал в 23 матчах 31 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Норвич Сити» (17) — на последнем, 20-м месте. Лидирует «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа набрали в 22 матчах 64 очка.
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