Агент Мендеш прокомментировал ситуацию вокруг «Манчестер Юнайтед» и Бруну Фернандеша

Агент Жорже Мендеш поделился мнением о ситуации с полузащитником «Спортинга» Бруну Фернандешем и «Манчестер Юнайтед». Клубы уже больше недели не могут согласовать стоимость трансфера футболиста.

Отмечается, что игрок уже давно согласовал условия личного контракта с английским клубом, но «Спортинг» завысил цену за игрока в последний момент, что препятствует переходу футболиста. Сам Фернандеш также уведомил клуб, что хочет перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Я не знаю, что произойдёт с Бруну Фернандешем. Честно, не знаю. Если он не уйдёт сейчас, он с большой долей вероятности уйдёт летом, потому что «Спортинг» уже общался с другими клубами и что-то точно произойдёт. Или сейчас, или в конце сезона», — приводит слова Мендеша Sky Sports.

В нынешнем сезоне Фернандеш забил 15 мячей и отдал 14 результативных передач в 28 матчах за «Спортинг» во всех турнирах.