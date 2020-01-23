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Агент Мендеш прокомментировал ситуацию вокруг «Манчестер Юнайтед» и Бруну Фернандеша

Агент Мендеш прокомментировал ситуацию вокруг «Манчестер Юнайтед» и Бруну Фернандеша
Футбол / Англия 0

Агент Жорже Мендеш поделился мнением о ситуации с полузащитником «Спортинга» Бруну Фернандешем и «Манчестер Юнайтед». Клубы уже больше недели не могут согласовать стоимость трансфера футболиста.

Отмечается, что игрок уже давно согласовал условия личного контракта с английским клубом, но «Спортинг» завысил цену за игрока в последний момент, что препятствует переходу футболиста. Сам Фернандеш также уведомил клуб, что хочет перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Я не знаю, что произойдёт с Бруну Фернандешем. Честно, не знаю. Если он не уйдёт сейчас, он с большой долей вероятности уйдёт летом, потому что «Спортинг» уже общался с другими клубами и что-то точно произойдёт. Или сейчас, или в конце сезона», — приводит слова Мендеша Sky Sports.

В нынешнем сезоне Фернандеш забил 15 мячей и отдал 14 результативных передач в 28 матчах за «Спортинг» во всех турнирах.

Фернандеш сообщил руководству «Спортинга» о намерении перейти в «Манчестер Юнайтед»
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