Гапонов: на моей памяти Кононов «пихал» дважды. Оба раза — мне

Защитник московского «Спартака» Илья Гапонов рассказал о тренерах, с которыми ему доводилось работать в клубе.
«Каррера мне показался сильным мотиватором – перед играми прилично заряжал команду. Очень эмоционально толкал речи в раздевалке. Это, видимо, отличительная черта европейцев. Тедеско тоже эмоциональный. Про Рианчо не скажу – не тренировался у него. После ухода Карреры молодых к первой команде перестали подпускать.
Кононов – совсем другой по темпераменту. Сдержанный, интеллигентный человек, но иногда мог наорать. Даже матом. На моей памяти он «пихал» дважды. И оба раза – мне… За «косяки» на тренировках. Индивидуальные беседы Олег Георгиевич тоже практиковал – разжёвывал тактические нюансы, указывал, какие качества нужно подтянуть», — рассказал Гапонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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