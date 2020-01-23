Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гапонов: на моей памяти Кононов «пихал» дважды. Оба раза — мне

Гапонов: на моей памяти Кононов «пихал» дважды. Оба раза — мне
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Илья Гапонов рассказал о тренерах, с которыми ему доводилось работать в клубе.

«Каррера мне показался сильным мотиватором – перед играми прилично заряжал команду. Очень эмоционально толкал речи в раздевалке. Это, видимо, отличительная черта европейцев. Тедеско тоже эмоциональный. Про Рианчо не скажу – не тренировался у него. После ухода Карреры молодых к первой команде перестали подпускать.

Кононов – совсем другой по темпераменту. Сдержанный, интеллигентный человек, но иногда мог наорать. Даже матом. На моей памяти он «пихал» дважды. И оба раза – мне… За «косяки» на тренировках. Индивидуальные беседы Олег Георгиевич тоже практиковал – разжёвывал тактические нюансы, указывал, какие качества нужно подтянуть», — рассказал Гапонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020