«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника «ПСЖ» Эбимбе

«Манчестер Юнайтед» следит за прогрессом полузащитника «Пари Сен-Жермен» Эрика Эбимбе. «Красные дьяволы» рассчитывают предстоящим летом сделать парижанам предложение о трансфере француза, сообщает RMC Sport.

Нынешний сезон Эбимбе проводит в «Гавре» на правах аренды. В 18 матчах французской Лиги 2 19-летний хавбек забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Трансферная стоимость Эрика оценивается в € 1 млн.

«Манчестер Юнайтед», набрав 34 очка, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 24 встречах команда Уле-Гуннара Сульшера одержала 9 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.

В 25-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вулверхэмптоном». Матч состоится в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» 1 февраля, начало — в 20:30 мск.