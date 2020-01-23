«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника «ПСЖ» Эбимбе

«Манчестер Юнайтед» следит за прогрессом полузащитника «Пари Сен-Жермен» Эрика Эбимбе. «Красные дьяволы» рассчитывают предстоящим летом сделать парижанам предложение о трансфере француза, сообщает RMC Sport.
Нынешний сезон Эбимбе проводит в «Гавре» на правах аренды. В 18 матчах французской Лиги 2 19-летний хавбек забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.
Трансферная стоимость Эрика оценивается в € 1 млн.
«Манчестер Юнайтед», набрав 34 очка, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 24 встречах команда Уле-Гуннара Сульшера одержала 9 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.
В 25-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вулверхэмптоном». Матч состоится в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» 1 февраля, начало — в 20:30 мск.
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