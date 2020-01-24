«Эвертон» близок к приобретению Эвертона
Ливерпульский «Эвертон» близок к приобретению нападающего «Гремио» Эвертона. Бразильский клуб хочет выручить с продажи 23-летнего футболиста около € 40 млн, но «ириски» рассчитывают снизить сумму трансфера, сообщает Zero Hora.
В чемпионате Бразилии 2019 года Эвертон забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач в 30 матчах. Контракт форварда с «Гремио» рассчитан до 31 декабря 2023 года.
«Гремио» владеет только 50% прав на Эвертона. Другая половина принадлежит самому игроку и нескольким инвесторам.
«Эвертон», набрав 30 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 24 встречах «ириски» одержали 8 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений.
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