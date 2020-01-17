АПЛ планирует изучить спонсорскую сделку «Эвертона» с компанией Усманова

Руководство английской Премьер-лиги намерено провести расследование в отношении «Эвертона» после того, как клуб из Ливерпуля продал компании USM права на название своего нового стадиона за £ 30 млн (€ 35,22 млн), сообщает Daily Mail.

На детальном изучении спонсорской сделки между «Эвертоном» и USM, главным акционером которой является российский миллиардер Алишер Усманов, настояли несколько клубов АПЛ. Усманов — бизнес-партнёр Фархада Мошири, владеющего 68,6% акций «ирисок».

Согласно правилам Премьер-лиги, сумма спонсорского контракта должна соответствовать рыночной стоимости, в противном случае она будет принудительно снижена.

Источник издания, представляющий, один из клубов АПЛ, считает, что сделка между «Эвертоном» и USM похожа на «финансовый допинг». По его мнению, Усманов будет давать деньги «ирискам» под видом спонсорского договора. Он также указал на сходство между суммой контракта и убытками ливерпульского клуба, которые составляют £ 29,7 млн (€ 34,87 млн).

Новый стадион «Эвертона» планирует открыть не раньше 2023 года.