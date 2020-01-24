Касорла: хотел бы сыграть ещё один матч за «Арсенал», прежде чем закончу карьеру

Бывший полузащитник «Арсенала» Санти Касорла заявил о желании снова сыграть в футболке лондонского клуба.
«Я не знаю, появится ли такая возможность, но я хотел бы сыграть ещё один матч за «Арсенал», прежде чем закончу игровую карьеру. Я очень сильно сожалею, что не смог попрощаться с клубом по-настоящему.
«Арсенал» был самым большим клубом, за который я когда-либо играл. Я горжусь тем, что был игроком этой команды. Особенно я благодарен болельщикам, которые поддерживали меня даже после того, как я покинул их. В будущем я хотел бы снова стать частью семьи канониров», — приводит слова Касорлы Goal.
Санти Касорла сыграл за «Арсенал» 129 матчей, в которых забил 25 голов. В составе лондонского клуба испанский хавбек трижды становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии.
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