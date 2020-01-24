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Поклонники Бузовой писали Слуцкому в «Инстаграм» по поводу перехода Тарасова

Поклонники Бузовой писали Слуцкому в «Инстаграм» по поводу перехода Тарасова
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил идею пригласить на сборы команды бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, а также рассказал о реакции на потенциальный переход поклонников экс-супруги игрока – телеведущей и певицы Ольги Бузовой.

«Мне хочется иметь больший баланс между атакой и обороной. Дима может дать его нам. Когда игрок пропускает столько времени, всегда возникает вопрос по поводу его кондиций и роли в команде. Сама идея приглашения Тарасова лежит на поверхности. Не могу понять, почему это вызвало такой ажиотаж. Наверное, из-за его медийности. Возможно, если бы это был кто-то другой, такой активности бы не было. Финальное решение по нему мы примем позже.

По поводу этого потенциального трансфера мне пишут поклонники Бузовой? В «Инстаграм» писали, да. Но не особо всё это читаю. Я не профессиональный «инстаграмщик». Сын постоянно говорит, что надо вставлять «свайп-ап». Я не очень этим владею, поэтому прочитал лишь небольшую часть сообщений», — сказал Слуцкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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