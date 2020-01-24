Александер-Арнольд повторил достижение Фабрегаса в АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд отметился результативной передачей в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:1).
Как сообщает Opta в «Твиттере», воспитанник красных повторил достижение бывшего полузащитника «Арсенала» и «Челси» Сеска Фабрегаса, ныне выступающего за «Монако». Англичанин и испанец – единственные игроки в истории Премьер-лиги, которым удалось достичь отметки в 10 голевых пасов в двух разных сезонах в 21-летнем возрасте.
Видео гола «Ливерпуля» после паса Александер-Арнольда доступно на «Чемпионате».
«Ливерпуль», набрав 67 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Отрыв мерсисайдцев от второй строчки, на которой располагается «Манчестер Сити», увеличился до 16 очков. При этом у красных есть игра в запасе.
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