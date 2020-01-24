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«Челси» и «Вест Хэм» отказались платить за Чалова € 30 млн

«Челси» и «Вест Хэм» отказались платить за Чалова € 30 млн
Футбол / РПЛ 0

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов, скорее всего, останется в московском клубе до конца текущего сезона, сообщает Daily Star.

Согласно информации источника, в подписании 21-летнего нападающего «армейцев» были «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед», однако оба клуба отказались платить за футболиста € 30 млн, которые хотел выручить с его продажи ЦСКА. Отдавать же игрока в аренду руководство московского клуба отказалось.

Чалов является воспитанником ЦСКА и защищает цвета клуба с 2016 года. Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне в 19 матчах Российской Премьер-Лиги форвард записал на свой счёт 5 мячей (1 — с пенальти) и 2 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки.

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