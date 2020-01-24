Моуринью потроллил журналиста, который сообщил о переходе Б. Фернандеша в «МЮ»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью потроллил журналиста Sky Sports Гари Коттерилла, который сообщил, что полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш перейдёт в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает 90min.com.

Во время пресс-конференции после матча 24-го тура АПЛ с «Норвич Сити» (2:1) Коттерилл готовился о чём-то спросить Моуринью, однако тот перебил его своим вопросом: «Бруну Фернандеш собирается переходить в «Юнайтед» или нет? Вы же ездили в Лиссабон. Так он приедет?». Журналист ответил: «Не могу сказать на сто процентов». Португалец тут же повторил свой вопрос: «Так он приедет или нет?». На этот раз Коттерилл ответил утвердительно.

Напомним, за Фернандеша «Спортинг» требовал € 80 млн, «Манчестер Юнайтед» был готов заплатить € 60,5 млн.