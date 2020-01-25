Доннарумма: «Милан» знает, как страдать. Наша цель – выход в еврокубки

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма подвёл итоги встречи 21-го тура чемпионата Италии, в которой красно-чёрные обыграли на выезде «Брешию» со счётом 1:0.
«Это «Милан», который знает, как страдать. Мы знали, что с «Брешией» будет нелегко, и нам пришлось играть под давлением, поэтому мы очень рады этой победе. Наша цель – выход в еврокубки. Мы должны продолжать в том же духе и не расслабляться ни на минуту. Во вторник, 28 января, нас ожидает ещё одна серьёзная игра в 1/8 финала Кубка Италии с «Торино» Мы постараемся сохранить этот импульс.
Моя игра на ноль? Мы более сплоченны и очень усердно работаем на тренировках, чтобы это произошло. Мы все чувствуем себя более уверенно», — приводит слова Доннарумы Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
В матче 21-го тура итальянской Серии А с «Брешией» (1:0) Доннарума оставил ворота в неприкосновенности, совершив 7 сейвов. Для 20-летнего итальянского голкипера это 8-я игра на ноль в этом сезоне.
«Милан» занимает 6-е место в турнирной таблице итальянского первенства. В активе красно-чёрных 31 очко.
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