Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сигурдссон — о промахе в матче с «Дандолком»: даже Месси иногда промахивается с пенальти

Сигурдссон — о промахе в матче с «Дандолком»: даже Месси иногда промахивается с пенальти
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал победу в товарищеском матче с «Дандолком» (2:0), а также рассказал о своей форме. Напомним, исландцу удался дубль в этой встрече.

«Наш первый тренировочный лагерь в году. Очень здорово вернуться на поле, снова начать играть в футбол. Мы отлично провели первый тайм. Второй получился не так хорошо, но рад, что забил дважды и мы добились победы. Этот дубль важен. Забивать голы всегда здорово. Что касается неудачи с пенальти, все иногда промахиваются с 11 метров. Даже Месси. Верно?

Сейчас я не готов на 100%, но могу играть 90 минут без проблем. Мы провели хорошую работу на сборе. Конечно, есть небольшая усталость в ногах, но мы прибавляем. Мы готовы играть», — сказал Сигурдссон в интервью пресс-службе ЦСКА.

ЦСКА обыграл «Дандолк» в товарищеском матче благодаря дублю Сигурдссона
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020