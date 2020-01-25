Сигурдссон — о промахе в матче с «Дандолком»: даже Месси иногда промахивается с пенальти

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал победу в товарищеском матче с «Дандолком» (2:0), а также рассказал о своей форме. Напомним, исландцу удался дубль в этой встрече.
«Наш первый тренировочный лагерь в году. Очень здорово вернуться на поле, снова начать играть в футбол. Мы отлично провели первый тайм. Второй получился не так хорошо, но рад, что забил дважды и мы добились победы. Этот дубль важен. Забивать голы всегда здорово. Что касается неудачи с пенальти, все иногда промахиваются с 11 метров. Даже Месси. Верно?
Сейчас я не готов на 100%, но могу играть 90 минут без проблем. Мы провели хорошую работу на сборе. Конечно, есть небольшая усталость в ногах, но мы прибавляем. Мы готовы играть», — сказал Сигурдссон в интервью пресс-службе ЦСКА.
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