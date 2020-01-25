Ван Дейк: «Ливерпуль» не чувствует себя непобедимым, всё может произойти
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после матча 24-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:1) высказался о выступлениях команды в этом сезоне.
«Нельзя чувствовать себя непобедимым. Это не то ощущение, которое есть у нас. Всё может произойти. Были моменты в матче с „Вулверхэмптоном“, которые могли переломить ход встречи. Они могли забить второй мяч. Всегда чувствуем, что должны продолжать усердно работать. Мы просто стараемся улучшать свою игру. Сейчас дела идут хорошо, мы в благоприятной ситуации», — приводит слова ван Дейка Goal.com.
«Ливерпуль», набрав в 23 матчах 67 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (34) — на 7-м месте.
Фабиньо: если подпишем Мбаппе, у «Ливерпуля» будет головная боль
Читайте также
- 25 января 2020
-
14:25
-
14:14
-
14:13
-
13:56
-
13:46
-
13:34
-
13:29
-
13:16
-
12:56
-
12:52
-
12:34
-
12:34
-
12:04
-
11:58
-
11:32
-
11:30
-
11:05
-
10:55
-
10:38
-
10:23
-
10:05
-
09:44
-
09:38
-
09:32
-
09:22
-
09:18
-
08:37
-
07:17
-
03:53
-
03:01
-
02:45
-
02:29
-
02:14
-
01:59
-
00:59
Партнерский контент