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Ван Дейк: «Ливерпуль» не чувствует себя непобедимым, всё может произойти

Ван Дейк: «Ливерпуль» не чувствует себя непобедимым, всё может произойти
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после матча 24-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:1) высказался о выступлениях команды в этом сезоне.

«Нельзя чувствовать себя непобедимым. Это не то ощущение, которое есть у нас. Всё может произойти. Были моменты в матче с „Вулверхэмптоном“, которые могли переломить ход встречи. Они могли забить второй мяч. Всегда чувствуем, что должны продолжать усердно работать. Мы просто стараемся улучшать свою игру. Сейчас дела идут хорошо, мы в благоприятной ситуации», — приводит слова ван Дейка Goal.com.

«Ливерпуль», набрав в 23 матчах 67 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (34) — на 7-м месте.

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