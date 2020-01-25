Тихонов – о Кубке Легенд: почему невозможно победить Россию? Не будет Смертина и Алдонина

Андрей Тихонов, игрок сборной России, которая в феврале примет участие в Кубке Легенд, заявил, что не считает свою команду непобедимой. Сборная России выиграла все 11 розыгрышей турнира.
«Победить сборную Россию невозможно? Почему? У нас есть проблемы, многие футболисты не смогут принять участия в турнире из-за травм. Не будет Смертина, Алдонина, другие ребята тоже под вопросом. Да, мы играем на победу, в нашем городе, так будет и в этот раз, но конкуренция тоже большая. С каждым годом команды играют всё лучше и лучше.
Бенаюну не поможет то, что он недавно завершил карьеру. На Кубке Легенд своя специфика, он в первый раз тут будет. У нас опыт игры тут, привыкли играть с бортом – есть специфика футбола, к которой мы адаптировались", — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 25 января 2020
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