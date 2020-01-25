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Конте — журналистам: вы ведёте себя так, будто мы скупили половину «Реала»

Конте — журналистам: вы ведёте себя так, будто мы скупили половину «Реала»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о работе своего клуба в зимнее трансферное окно.

«Наше руководство было предельно ясно — новые игроки могут прийти лишь тогда, если кто-то уйдёт. Это идеально сбалансированная трансферная кампания. Некоторые из новичков не играли некоторое время, поэтому мы должны дать им время, чтобы прийти в форму.

Нашей команде не хватает опыта, у нас нет резервов, чтобы продолжать побеждать, сбросив обороты. Мы должны всегда играть на максимуме.

На сегодняшний день мы подписали Янга, чтобы возместить травму Квадво Асамоа, и взяли в аренду Мозеса из-за ухода Валентино Лазаро. Мы пытаемся укрепить все позиции. Вы же ведёте себя так, будто мы скупили половину «Реала», но это не правильный посыл", — приводит слова Конте Football Italia.

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