Конте — журналистам: вы ведёте себя так, будто мы скупили половину «Реала»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о работе своего клуба в зимнее трансферное окно.
«Наше руководство было предельно ясно — новые игроки могут прийти лишь тогда, если кто-то уйдёт. Это идеально сбалансированная трансферная кампания. Некоторые из новичков не играли некоторое время, поэтому мы должны дать им время, чтобы прийти в форму.
Нашей команде не хватает опыта, у нас нет резервов, чтобы продолжать побеждать, сбросив обороты. Мы должны всегда играть на максимуме.
На сегодняшний день мы подписали Янга, чтобы возместить травму Квадво Асамоа, и взяли в аренду Мозеса из-за ухода Валентино Лазаро. Мы пытаемся укрепить все позиции. Вы же ведёте себя так, будто мы скупили половину «Реала», но это не правильный посыл", — приводит слова Конте Football Italia.
- 25 января 2020
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