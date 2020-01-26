Скауты «Спартака» посетили матч «Валенсия» — «Барселона»

Матч 21-го тура испанской Примеры между «Валенсией» и «Барселоной», состоявшийся на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершившийся победой хозяев со счётом 2:0, привлёк внимание скаутов ряда европейских клубов.



Как сообщает El Desmarque, на встрече побывали представители туринского «Ювентуса», дортмундской «Боруссии» и московского «Спартака», а также «Хетафе» и «Леванте». Ожидалось, что на арену также прибудут скауты «Манчестер Сити», однако им так и не удалось посетить матч.



«Барселона», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая «Реал» по дополнительным показателям. При этом в случае победы «сливочных» в этом туре сине-гранатовые опустятся на вторую строчку. «Валенсия» (34) занимает пятое место.

«Барселона» еле избежала разгрома на «Месталье»! Зато мячом владела очень долго Испанцу предстоит ещё много работы в каталонском клубе.