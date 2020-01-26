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Зиньковский – об интересе «Лилля»: подумал бы над предложением, если бы была конкретика

Зиньковский – об интересе «Лилля»: подумал бы над предложением, если бы была конкретика
Футбол / РПЛ 0

23-летний полузащитник самарских «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны французского «Лилля».

«Интерес со стороны «Лилля»? Если это так, то это, наверное, хорошо, что такие клубы из Европы следят. Ничего конкретного не было. В это межсезонье никто со мной ничего не обсуждал, поэтому дома готовился к сборам с «Крыльями». Если бы кто-то конкретное что-то обсуждал, то подумал бы. А так, всё это новости и слухи», — сказал Зиньковский в интервью пресс-службе «Крыльев Советов».

Зиньковский принял участие в 19 матчах за «Крылья» в текущем сезоне во всех турнирах, в которых отметился 6 результативными передачами. Контракт 23-летнего полузащитника с самарским клубом рассчитан до января 2021 года.

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