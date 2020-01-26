«Аталанта» впервые выиграла матч Серии А с разницей в 7 голов
В 21-м туре итальянской Серии А «Торино» принимал «Аталанту». Матч прошёл на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершился со счётом 0:7.
«Аталанта» впервые выиграла матч чемпионата Италии с разницей в 7 голов, сообщается в «твиттере» OptaPaolo. «Торино» в свою очередь впервые проиграл встречу Серии A с разницей в 7 мячей.
На данный момент «Аталанта» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 38 очков. «Торино» располагается на 10-м месте, записав в свой актив 27 очков.
В следующем туре «Аталанта» примет «Дженоа». Встреча состоится 2 февраля, игра начнётся в 17:00 мск. «Торино» в следующем матче на выезде сыграет с «Лечче».
Расписание матчей чемпионата Италии можно посмотреть на «Чемпионате».
«Аталанта» по количеству забитых мячей в топ-5 лиг Европы уступает только «Ман Сити»
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