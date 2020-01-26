Месси повторил личный антирекорд по количеству ударов без голов

В матче 21-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Барселону». Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси повторил собственный антирекорд по количеству ударов без голов, сообщает OptaJose. В матче с «Валенсией» аргентинец 11 раз пробил по воротам соперника и не смог отличиться. Эта стало повторением антирекорда 2017 года. В игре с «Депортиво» на «Камп Ноу» Месси также нанёс 11 ударов и не смог поразить ворота соперника.

В нынешнем сезоне Примеры Месси провёл 16 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.

«Барселона», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Валенсия» (34) занимает пятое место.