Месси повторил личный антирекорд по количеству ударов без голов
В матче 21-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Барселону». Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси повторил собственный антирекорд по количеству ударов без голов, сообщает OptaJose. В матче с «Валенсией» аргентинец 11 раз пробил по воротам соперника и не смог отличиться. Эта стало повторением антирекорда 2017 года. В игре с «Депортиво» на «Камп Ноу» Месси также нанёс 11 ударов и не смог поразить ворота соперника.
В нынешнем сезоне Примеры Месси провёл 16 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.
«Барселона», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Валенсия» (34) занимает пятое место.
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Испанцу предстоит ещё много работы в каталонском клубе.
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