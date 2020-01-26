Флик: для «Баварии» это был очень удачный тур

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу со счётом 5:0 в домашнем матче 19-го тура немецкой Бундеслиги с гельзенкирхенским «Шальке-04».
«Мы играли очень хорошо. В первом матче с мёнхенгладбахской «Боруссией» «Шальке» показал впечатляющую игру. Но мы играли дома и хотели показать наш футбол и нашу философию. Хотели высоко прессинговать, оказывать на соперника давление и действовать с высокой интенсивностью. Нам это очень хорошо удалось, особенно в первом тайме.
Самое главное, мы взяли три очка. Наша игра должна придать нам ещё больше уверенности в себе. У нас состав очень высокого уровня, и, когда мы прибавляем в игре так, как вчера, это очень хорошо. Конечно, это был очень удачный тур», — приводит слова 54-летнего специалиста пресс-служба «Баварии» на официальном сайте клуба.
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