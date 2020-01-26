«Манчестер Сити» первым из команд топ-5 лиг Европы забил в сезоне 100 мячей
«Манчестер Сити» первым из команд пяти ведущих европейских чемпионатов забил в текущем сезоне 100 мячей.
Круглой отметки «горожане» достигли в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Фулхэмом», который в эти минуты проходит в Манчестере на стадионе «Этихад». В первом тайме действующий чемпион страны забил в ворота соперника два мяча, их авторами стали Илкай Гюндоган и Бернарду Силва. Таким образом, на счету команды в текущем сезоне стало 100 забитых мячей во всех турнирах.
Напомним, в минувшем сезоне «Манчестер Сити» выиграл все три внутренних трофея в Англии — чемпионат, Кубок и Кубок лиги. На старте текущего сезона, обыграв в серии пенальти «Ливерпуль», «горожане» стали обладателями Суперкубка страны.
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