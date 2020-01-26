Игрок «Лиона» Терье потерял сознание во время матча Лиги 1

Полузащитник «Лиона» Мартен Терье потерял сознание во время матча 21-го тура чемпионата Франции с «Тулузой», который проходит в эти минуты.

На 20-й минуте встречи 22-летний хавбек без видимых причин упал на газон. К нему сразу же бросились медицинские работники клуба. С поля футболиста унесли на носилках. Позже в своём «твиттере» «Лион» сообщил, что игрок потерял сознание из-за падения кровяного давления. Полузащитник уже пришёл в сознание и чувствует себя лучше, говорится в заявлении клуба.

Фото можно посмотреть в «твиттере» L'Equipe.

В текущем сезоне Терье принял участие в 25 матчах на клубном уровне. На его счету 4 забитых мяча и 1 результативная передача. Контракт футболиста с «Лионом» рассчитан до лета 2022 года.