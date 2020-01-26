Ханданович: мы не обвиняем судью, но он назначал опасные штрафные в пользу «Кальяри»

Вратарь «Интера» Самир Ханданович прокомментировал ничейный результат матча 21-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (2:1).
«Всегда есть раздражение, когда мы не выигрываем. Мы всегда хотим побеждать, но не используем свои моменты. Безусловно, мы потеряли очки не из-за арбитра. Команда жаловалась, что он назначал опасные штрафные в пользу „Кальяри“, но не в нашу. Но мы не обвиняем судей. Мы должны научиться решать исход матча раньше, тогда нам даже не придётся говорить о подобных инцидентах.
Команде определённо что-то не хватает. Мы продолжаем пропускать голы во вторых таймах, но дело не только в обороне. Нам всем не хватает концентрации. Мы не убиваем интригу, когда у нас есть такая возможность", — приводит слова Хандановича Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
- 26 января 2020
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