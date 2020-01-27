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«Реал» обыграл «Вальядолид» и возглавил турнирную таблицу Примеры

«Реал» обыграл «Вальядолид» и возглавил турнирную таблицу Примеры
Футбол / Испания 0

«Реал» обыграл «Вальядолид» в матче 21-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 0:1.

Победу «сливочным» принёс результативный удар Хосе Игнасио Начо на 78-й минуте матча. Тони Кроос исполнил нацеленную подачу на защитника, а тот головой пробил в дальний угол. Интересно, что в первом тайме из-за офсайда главный арбитр встречи отменил гол полузащитника «Реала» Каземиро, а на 87-й минуте по той же причине не был засчитано взятие ворот команды из Мадрида — в положении вне игры находился Серхио Гвардиола.

«Реал» набрал 46 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. В активе «Вальядолида» осталось 22 очка, команда занимает 16-е место.

Испания - Примера. 21-й тур
26 января 2020, воскресенье. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Начо – 78'
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